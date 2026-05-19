Ufficiale Bamba Dieng lascia il Lorient: occasione a parametro zero per le squadre italiane

L’avventura di Bamba Dieng con il Lorient è arrivata ai titoli di coda. L’attaccante senegalese, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione con 10 reti in 22 presenze in campionato, ha annunciato il suo addio al club bretone al termine del contratto in scadenza quest’estate. Arrivato nel 2023 dall’Olympique Marsiglia, il classe ’99 ha salutato tifosi e ambiente attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social: "È arrivato il momento di voltare pagina nella mia carriera. Voglio ringraziare sinceramente il club, lo staff, i compagni e soprattutto i tifosi per la fiducia, il sostegno e l’affetto ricevuti durante questa avventura".

Dieng ha poi sottolineato il forte legame creato con il Lorient: "Indossare questa maglia è stato un orgoglio e conserverò ricordi meravigliosi. Il Lorient avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". L’addio dell’attaccante rappresenta un’altra perdita pesante per il club francese dopo quella dell’allenatore Olivier Pantaloni. Le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno rilanciato il profilo di Dieng, che ora potrebbe attirare l’interesse di diverse società in vista della prossima stagione.

Nelle ultime settimane è aumentato l’interesse attorno al giocatore: diversi club, sia in Francia che all’estero (in Italia c'è forte il Bologna), avrebbero già iniziato a monitorare con attenzione il profilo dell’attaccante senegalese, pronto a diventare uno dei parametri zero più appetibili del prossimo mercato estivo.