Ufficiale Il Vallecano cede Joni Montiel in prestito: il classe '98 ha firmato per il Burgos CF

Il Rayo Vallecano ha ceduto in prestito il centrocampista offensivo Joni Montiel al Burgos CF, squadra che milita nella Segunda Division. Di seguito il comunicato sul sito del club che ha acquistato il classe '98:

"Il Burgos CF aggiunge alle sue fila il talentuoso Joni Montiel in prestito fino alla fine di questa stagione. Il fantasista 25enne, con un passato nelle giovanili della Nazionale spagnola e di proprietà del Rayo Vallecano, si mette a disposizione di Jon Pérez Bolo con l'obiettivo di portare freschezza, dinamismo, ma soprattutto la sua innegabile qualità tecnica all'area dei tre quarti del campo dell'attacco bianconero. In questo modo il tecnico ha ora una nuova minaccia per i rivali, che si aggiunge ad una rosa di 21 giocatori. [...] Con l'arrivo di Montiel, Jon Pérez Bolo guadagna un giocatore di grande qualità per la zona offensiva che si distingue per la sua verticalità, versatilità nelle posizioni offensive ed esperienza nella categoria, dove ha accumulato 134 partite, 14 gol e 12 assist. Da parte del club gli auguriamo buona fortuna per il suo percorso da bianconero".