Inghilterra-Uruguay, le formazioni ufficiali: Tomori e non Stones, Olivera parte titolare
Svelate le formazioni ufficiali di Inghilterra-Uruguay, match amichevole disposto al Wembley Stadium di Londra. Un teatro del calcio inglese, con Thomas Tuchel a proporre il milanista Tomori dal 1' in coppia con Maguire, Livramento e Spence a chiudere la linea difensiva. In avanti a sorpresa Solanke '9' prescelto con Madueke-Foden-Rashford alle sue spalle. Il 'Loco' Bielsa invece propone Olivera del Napoli al centro della difesa con Araujo.
Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke.
A disposizione: Ramsdale; Pickford; Steele; Hall; Wharton; Stones; Palmer; White; Mainoo; Calvert-Lewin; Barnes; Bowen.
Allenatore: Thomas Tuchel.
Uruguay (4-3-3): Muslera; Varela, Olivera, Ronald Araujo, Piquerez; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Araujo, Aguirre,Canobbio.
A disposizione: Rochet; Mele; Gimenez; Cacares; Sanabria; de la Cruz; Martinez; Nunez; Pellistri; Vina; Rodriguez; Vinas; Torres; Rodriguez; Fonseca.
Allenatore: Marcelo Bielsa.