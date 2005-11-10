Iraola sarà il nuovo allenatore del Liverpool: trovato l'accordo per un contratto biennale

Ormai non ci sono più dubbi: Andoni Iraola sarà il nuovo allenatore del Liverpool. Dopo l'esonero di Arne Slot, arrivato appena un anno dopo la conquista della Premier League, la dirigenza dei Reds avrebbe raggiunto un accordo verbale con l'ex tecnico del Bournemouth per affidargli la guida della prima squadra.

Lo spagnolo, che ha lasciato le Cherries al termine della stagione, era considerato da settimane il principale candidato per la panchina. Secondo quanto riportato da BBC Sport e The Athletic, Iraola sarebbe pronto a firmare un contratto biennale, proseguendo così una linea che ha caratterizzato tutta la sua carriera da allenatore, durante la quale ha sempre privilegiato accordi di breve durata nelle esperienze con AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano e Bournemouth.

L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, il basco starebbe già lavorando alla composizione del proprio staff. L'intenzione è quella di portare ad Anfield i suoi fidati collaboratori Tommy Elphick e Shaun Cooper, entrambi protagonisti del percorso compiuto a Bournemouth. Secondo fonti vicine al club inglese, né Elphick né Cooper avrebbero ancora comunicato formalmente le proprie intenzioni al Bournemouth. L'ex difensore centrale, grande tifoso del Liverpool fin dall'infanzia, guarderebbe ovviamente con interesse alla possibilità di unirsi allo staff dei Reds. Non a caso, nei giorni scorsi ha rifiutato l'opportunità di diventare allenatore del Bristol City, preferendo valutare altre prospettive professionali.

La scelta di Iraola porta la firma del direttore sportivo Richard Hughes, che aveva già lavorato con il tecnico proprio al Bournemouth. Il dirigente ritiene che lo spagnolo incarni perfettamente l'identità calcistica che il Liverpool vuole mantenere: una squadra aggressiva, intensa e propositiva, capace di dominare il gioco attraverso pressione alta e calcio offensivo.