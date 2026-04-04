Italia fuori dai Mondiali, Lisci: "Il problema è grave ed è una somma di tante cose che non vanno"

Alessio Lisci, tecnico italiano dell'Osasuna, ha parlato del fallimento della nostra Nazionale, che non è riuscita a qualificarsi per il terzo Mondiale consecutivo:

"Quel che posso dire è che se una selezione come l'Italia, che a livello storico è una dei migliori al mondo manca tre mondiali di fila il problema è grande, molto grande. Bisogna fermarsi e cambiare molte cose. Il campionato ha un livello alto ma è quello con più stranieri della Top 5 d'Europa. Le giovanili sono piene di stranieri, soprattutto i top club. Non ci sono squadre B. E poi il sistema di gioco, moltissimi giocano col 3-5-2 e questo porta a non avere esterni abili nell'uno contro uno. Molte cose che si sommano non da un anno, ma da molti. Servirà tempo e pazienza. Spero che le cose cambino e si provino a fare cose".