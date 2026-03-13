Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dallo scalpo al Real Madrid al futuro, Lisci e il suo Osasuna: "Europa? Prima la salvezza"

© foto di Federico Titone
Daniele Najjar
Oggi alle 11:00Calcio estero
Daniele Najjar

C'è un tecnico italiano che si fa valere nella Liga spagnola: Alessio Lisci al momento è undicesimo in Liga con l'Osasuna, a +9 dalla zona retrocessione (dopo il miracolo sfiorato nella passata stagione con il piccolo club del Mirandes, andato vicino alla promozione in massima serie). Il picco? La vittoria all'ultimo respiro contro il Real Madrid di tre settimane fa.

Con il gol decisivo di Raul Garcia arrivato soltanto al 90' e dopo il brivido, visto che inizialmente era stato annullato, prima dell'intervento del VAR: "In quel momento ho provato un po' di delusione perché ci eravamo andati vicino, però poi ne è valsa la pena, quella sofferenza", racconta lui a TuttoMercatoWeb.com.

È stato il momento più bello da quando allena, anche se ha già vissuto serate meravigliose in Spagna?
"Ti rispondo di no, non è stato il momento più bello, perché raggiungere degli obiettivi di squadra è sempre più soddisfacente di una singola partita. Certamente però contro il Real Madrid siamo riusciti a fare una partita completa in tutte le fasi e con tanta personalità".

Come si trova ad allenare l'Osasuna?
"Benissimo, per ora procede tutto perfettamente. E devo dire che fin da subito mi sono anche ambientato molto bene anche nella città, oltre che nel club".

Siete stati molto vicini alla zona Europa, che ora non è così lontana: se lo aspettava? L'anno scorso con il piccolo Mirandes ha sfiorato una promozione storica: il segreto?
"Siamo vicini all'Europa, ma non ci siamo ancora salvati che è l'obiettivo principale. Dobbiamo andare passo a passo e vedere fino a dove arriviamo. Non c'è un segreto, c'è da lavorare molto ogni giorno per cercare di migliorarsi costantemente".

Quali sono gli allenatori cui si ispira maggiormente?
"Cerco di "rubare" un po' da tutti, il calcio è in continua evoluzione e dobbiamo sempre stare al passo con i tempi".

Ci si vede ad allenare in Italia, in futuro?
"Mi vedo in qualsiasi posto dove credo ci sia un progetto serio e motivante".

© Riproduzione riservata
