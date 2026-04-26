Lisci da favola: l'Osasuna vince nel recupero, il Siviglia piomba in zona retrocessione
Una tremenda doccia fredda per il Siviglia, che sprofonda in una situazione critica alla 32^ giornata di LaLiga. La squadra di Luis García Plaza si ritrova ora in zona retrocessione, a -1 dalla salvezza. Gli uomini rojiblancos erano passati in vantaggio con un gol di Maupay, ma i rojillos hanno ribaltato il risultato con le reti di Raul García e di Catena, arrivata al minuto 99.
D'altro canto un trionfo all'ultimo respiro per Alessio Lisci, che sta portando a termine una stagione da sogno con l'Osasuna, oggi al 9° posto in classifica.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3
Real Oviedo - Elche 1-2
Osasuna - Siviglia 2-1
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
1. Barcellona 85*
2. Real Madrid 74*
3. Villarreal 62
4. Atlético Madrid 60*
5. Betis 50*
6. Getafe 44*
7. Celta Vigo 44
8. Real Sociedad 43*
9. Athletic Bilbao 41*
10. Osasuna 39
11. Rayo Vallecano 39*
12. Valencia 39*
13. Elche 38*
14. Espanyol 38
15. Girona 38*
16. Alavés 36*
17. Maiorca 35*
18. Siviglia 34
19. Levante 32
20. Oviedo 28*
*Una partita in più