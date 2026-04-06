L'Osasuna di Alessio Lisci stoppato dal VAR al 91': "Non capisco perché sia intervenuto"

L'allenatore italiano dell'Osasuna, Alessio Lisci, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio rimediato dai suoi contro l'Alaves. Un punto che porta la sua squadra al nono posto (alla pari con Espanyol e Athletic): "È un peccato perché quando sei così vicino alla vittoria, ti rimane l'amaro in bocca. Penso che, tutto sommato, il pareggio non sia un brutto risultato e forse è il risultato più giusto, ma è vero che quando vai in vantaggio così tardi, vuoi la vittoria e ti rimane l'amaro in bocca".

L'Osasuna infatti si era portato sull'1-2 all'80', salvo incassare il pari al 91' su calcio di rigore. "Se fosse finita 1-1, sarebbe andato bene. Non è che abbiamo giocato una partita in cui meritavamo assolutamente di vincere", ammette Lisci.

In merito all'episodio che ha portato al definitivo 2-2, Lisci spiega: "Siamo riusciti a portarci di nuovo in vantaggio e poi è arrivato il rigore. Non capisco perché il VAR sia intervenuto, si trattava di un contatto leggero. In estate, queste azioni vengono chiamate contatti residui. Arriva un punto in cui diventano rigori. Non so quando sia quel punto. Penso che l'arbitro in campo abbia fatto la cosa giusta; non capisco perché il VAR sia intervenuto perché era chiaramente un contatto residuo".