Ufficiale Nuova squadra per uno dei figli di Conceiçao: Rodrigo firma col Tondela di Bacci

Rodrigo Conceiçao è un nuovo giocatore del Tondela. Il laterale destro portoghese, 25 anni, ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027, diventando l’ultimo rinforzo della rosa auriverde. Il club ha annunciato l’operazione nelle scorse ore, confermando che il giocatore ha superato con successo le consuete visite mediche svolte presso l’Hospital CUF di Viseu e si è messo subito a disposizione dell’allenatore italiano Cristiano Bacci. Rodrigo indosserà la maglia numero 27 e ha iniziato immediatamente ad allenarsi con i nuovi compagni.

Profilo di spinta e duttilità, Conceiçao arriva a Tondela con l’obiettivo di dare solidità ed esperienza alla corsia destra. Non solo un rinforzo tecnico, ma anche un nome dal peso simbolico importante nel panorama calcistico portoghese. Rodrigo è infatti figlio di Sergio Conceiçao, ex allenatore del Milan e attuale tecnico dell’Al Ittihad, oltre che fratello maggiore di Francisco Conceiçao, esterno offensivo della Juventus. Una famiglia profondamente legata al calcio (anche gli altri due fratelli sono professionisti), nella quale Rodrigo ha costruito il proprio percorso con discrezione e lavoro.

Il Tondela punta su di lui per rafforzare la squadra. Dopo la fine dell'avventura a Zurigo, Rodrigo riparte dal suo Portogallo.