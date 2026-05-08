Ufficiale Kramaric rinnova con l'Hoffenheim: "Non vedo l'ora di giocare le competizioni internazionali"

Andrej Kramaric continuerà la sua avventura con l’Hoffenheim. L’attaccante croato, autentica bandiera del club tedesco, ha annunciato il rinnovo del contratto, mettendo così fine alle voci sul suo futuro.

Il club non ha comunicato ufficialmente la durata del nuovo accordo, ma secondo quanto riportato da Sky Sport Germania il contratto sarebbe stato esteso fino al 2028. Una scelta importante per il bomber croato, che a 34 anni ha deciso di proseguire il proprio percorso nel club con cui ha scritto la storia recente dell’Hoffenheim. Arrivato nel 2016, Kramaric è diventato nel tempo il miglior marcatore di sempre della società e uno dei simboli della crescita del club in Bundesliga. Vicecampione del mondo con la Croazia nel 2018, il numero 27 sogna ora di riportare l’Hoffenheim in Champions League, competizione disputata una sola volta nella stagione 2018/19.

"Sono molto orgoglioso di poter continuare a indossare questa maglia anche in futuro", ha dichiarato il croato. "Tutti sanno cosa rappresenti questo club per me. Qui mi sento estremamente bene, ormai l’Hoffenheim e questa regione sono diventati la mia seconda casa. Sono felice che questo rapporto speciale possa continuare". Kramaric ha poi assicurato di sentirsi ancora in grande forma e di avere obiettivi ambiziosi: "Mi sento benissimo fisicamente e non vedo l’ora di tornare a giocare competizioni internazionali con la TSG".