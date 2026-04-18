Kramaric resta all'Hoffenheim? Parla il ds: "Le cose stanno andando nella giusta direzione"

L'ennesimo Meisterschale del Bayern Monaco, che può arrivare domani nel caso in cui la sfida contro lo Stoccarda verrà chiusa quantomeno con un pareggio, avrà tanti protagonisti: dall'implacabile Harry Kane alle frecce offensive Luis Diaz e Olise, ma la la lista è molto lunga. Almeno una citazione la merita anche Andrej Kramaric che, con la doppietta rifilata oggi al Borussia Dortmund, ha di fatto consegnato il titolo alla squadra di Kompany.

Il futuro dell'attaccante dell'Hoffenheim, arrivato a quota 13 gol in stagione tra Bundesliga e Coppa di Germania, è ancora tutto da scrivere. Il club biancoblu vorrebbe che rimanesse, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate a DAZN dal ds Andreas Schicker dopo la partita vinta per 2-1 contro il Dortmund: "Abbiamo avuto un buon colloquio. Spero che alla fine resti. Le cose stanno andando nella giusta direzione".

L'Hoffenheim al momento è quinto in classifica, quindi in piena corsa per una qualificazione europea. Addirittura può ancora puntare alla zona Champions, avendo 2 punti in meno dello Stoccarda quarto. Per affrontare al meglio l'Europa il prossimo anno, a prescindere da quale sia la competizione, avere in organico un giocatore dell'esperienza di Kramaric costituirebbe senza dubbio una risorsa notevole.