Ufficiale Milan, addio anche a Walker: "È stato un piacere, Kyle!"

Il Milan saluta Kyle Walker, dopo appena sei mesi di avventura in rossonero. "È stato un piacere, Kyle!", si legge sull'account Instagram rossonero, oggi molto attivo sul fronte saluti. Prima dell'inglese era infatti toccato a Joao Felix e Riccardo Sottil, tornati a Chelsea e Fiorentina dopo questi sei mesi di prestito.

Nella stagione 2024-2025 Walker ha iniziato al Manchester City, collezionando 15 presenze in Premier League, prima di passare in prestito al Milan a gennaio, dove ha disputato 11 partite in Serie A, oltre a presenze in Coppa Italia e Champions League per un totale di 34 presenze complessive stagionali al 17 giugno 2025. Non ha realizzato gol in questa stagione, ma ha continuato a essere un punto fermo della difesa.

Storicamente, Walker ha trascorso la maggior parte della sua carriera tra Tottenham (183 presenze e 4 gol in Premier League) e soprattutto Manchester City (212 presenze e 3 gol in Premier League fino al suo trasferimento al Milan, con un totale di 319 presenze e 6 gol in tutte le competizioni). Con il City ha conquistato numerosi trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League. A livello internazionale, è un pilastro della nazionale inglese, con cui ha raggiunto la finale degli Europei nel 2020 e 2024.