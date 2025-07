Ufficiale L'Atletico impoverisce l'Alaves: esercitata l'opzione di recompra per Santiago Mouriño

Santiago Mouriño lascia l'Alavés per andare a giocare nel Villarreal, in un trasferimento con tappa intermedia all'Atletico Madrid. Un giro tortuoso, ma l'ufficialità consiste nell'opzione esercitata dai colchoneros di riacquisto del difensore centrale classe 2002 per 4 milioni di euro.

Ma questa è solo la prima fase resa nota, perché secondo quanto appurato da MARCA il club con Diego Simeone in panchina ha intenzione di cederlo al Villarreal per 10 milioni. Nel complesso, dunque, i rojiblancos guadagnerebbero 6 milioni di euro netti, privando l'Alaves di una certezza della retroguardia.

Comunicato ufficiale

"L'Atlético Madrid ha esercitato l’opzione di riacquisto che si era riservato su Santiago Mourino. Il difensore uruguaiano pone così fine alla sua esperienza come giocatore del Deportivo Alavés, dopo essere approdato a Vitoria-Gasteiz la scorsa stagione, proveniente proprio dal club rojiblanco.

Álvaro Santiago Mouriño González (Montevideo, 13 febbraio 2002) è arrivato a titolo definitivo al Deportivo Alavés nell’estate del 2024, dopo un periodo in prestito al Real Zaragoza, dove aveva giocato ceduto dal club madrileno.

Durante la sua permanenza nel club basco, Mouriño ha collezionato un totale di 2.056 minuti distribuiti in 27 partite ufficiali, 25 delle quali in LALIGA EA SPORTS e 2 nella Coppa del Re.

Il Deportivo Alavés desidera esprimere il proprio ringraziamento al calciatore per l’impegno e la dedizione mostrati durante il periodo in cui ha indossato la maglia biancazzurra, e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale", la chiosa dell'annuncio del club rojiblanco.