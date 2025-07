Roma, nome nuovo per la difesa. Emerge la pista alternativa che porta a Mouriño

Questi che stiamo vivendo sono i giorni in cui inizia davvero il mercato in entrata della Roma, impegnata perlopiù su un doppio fronte in Sudamerica, nello specifico con due giocatori che militano in Brasile: da una parte è in corso la trattativa con il Flamengo per il laterale Wesley, dall'altra quella ancor più complicata (soprattutto per via della nutrita concorrenza che c'è) per arrivare a Richard Rios, centrocampista colombiano in forza ai verdi del Palmeiras.

Tra le posizioni che la Roma sta cercando di andare a riempire tramite innesti dal mercato c'è anche quella del difensore centrale. Anche solo numericamente per ora le partenze di Hummels (ritirato) e Nelsson (tornato al Galatasaray) sono state riempite dai rientri di Hermoso e Kumbulla, ma in prospettiva non può bastare. Il primo obiettivo dei giallorossi è Jhon Lucumi, che però il Bologna cerca di trattenere e blindare con un rinnovo fino al 2029. Largo quindi alle alternative.

E una di queste porta in Spagna. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi sarebbero interessati a Santiago Mouriño. Uruguaiano ma con passaporto spagnolo, nella scorsa stagione il classe 2002 ha contribuito alla salvezza dell'Alaves, che lo aveva acquistato l'estate scorsa dall'Atletico Madrid. Dati anche i vincoli del Fair Play, Mourino può rappresentare un'occasione da sfruttare, visto anche che il suo cartellino è valutato circa 10 milioni di euro.