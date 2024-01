Ufficiale L'AZ cambia allenatore. Dopo oltre 3 anni addio a Jansen, nominato Martens ad interim

Due sconfitte in campionato per l'AZ e la squadra di Alkmaar ha deciso di cambiare allenatore. Dopo oltre tre anni, dunque, si esaurisce l'avventura di Pascal Jansen (50 anni) sulla panchina del club olandese in maglia biancorossa, che ha guidato anche in più di una competizione europea. Dai canali ufficiali del club di Eredivisie si apprende che "AZ e Pascal Jansen hanno posto fine alla loro collaborazione" e che "con 162 partite ufficiali sulla panchina dell'AZ, Jansen è l'allenatore più longevo del club dopo George Kessler, Louis van Gaal e John van den Brom.

Lo stesso Jansen parla così ai canali ufficiali dell'AZ: "Sono nel calcio da abbastanza a lungo da capire che cose come questa ne fanno parte. Ovviamente è un peccato e una delusione, ma sono orgoglioso di quanto ho fatto e delle occasioni raccolte. Ringrazio giocatori e collaboratori, auguro a questa gente tutto il meglio". Il direttore tecnico dell'AZ, Max Huiberts, commenta invece così: "Durante la stagione esistono numerosi momenti di discussione e confronto tra noi dirigenti e l'allenatore, alla fine abbiamo deciso di separarci. Nonostante la decisione difficile e drastica, gli siamo grati per quello che ha significato".

A rimpiazzarlo in panchina sarà Maarten Martens, che terminerà la stagione con il ruolo di allenatore ad interim. Era già nello staff tecnico della squadra nel ruolo di assistente.