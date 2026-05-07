L. Enrique: "Prova di carattere contro grande squadra. Seconda finale di fila, siamo felici"

Luis Enrique si gode il traguardo raggiunto dal suo Paris Saint-Germain dopo l’1-1 contro il Bayern Monaco, risultato che spalanca ai parigini le porte della finale di Champions League contro l’Arsenal. Nel post-partita, il tecnico spagnolo ha esaltato soprattutto la personalità mostrata dalla squadra in una sfida ad altissima intensità.

L’allenatore del PSG ha sottolineato come affrontare una formazione del calibro del Bayern richieda grande forza mentale oltre che qualità tecnica. "Il carattere dimostrato contro questa grande squadra è stato straordinario", ha spiegato Luis Enrique, soddisfatto della risposta dei suoi in una gara combattuta fino all’ultimo minuto. Per il tecnico, il passaggio del turno rappresenta la conferma della crescita di una squadra sempre più matura e consapevole delle proprie possibilità.

Grande soddisfazione anche per il secondo approdo consecutivo alla finale di Champions League, traguardo che conferma il PSG tra le grandi protagoniste del calcio europeo: "Siamo felicissimi di aver raggiunto la seconda finale di Champions League consecutiva. È stata una partita molto intensa e difficile. Giocano un calcio di altissimo livello. Entrambe le squadre sono simili, a noi piace pressare alto. Siamo molto contenti".