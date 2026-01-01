L'entusiasmo di Owen per il Man' United: "Giocherà in Champions, può insidiare il City"

Il Manchester United sta vivendo una seconda parte di stagione quasi perfetta. Le prestazioni dei Red Devils in Premier League, nell'ultimo periodo, sono state straordinarie e l'ultima dimostrazione è arrivata con la vittoria casalinga per 3-1 contro l’Aston Villa.

La squadra allenata da Michael Carrick ha infiammato Old Trafford domenica, conquistando tre punti preziosi per la volata finale del campionato. Alle spalle della capolista Arsenal e del Manchester City ci sono ora Casemiro e compagni, che ora puntano a un obiettivo clamoroso: ridurre il distacco dai cugini e chiudere al secondo posto. A crederci è anche Michael Owen; intervenuto negli studi di TNT Sports, l’ex attaccante inglese non ha nascosto il suo ottimismo: "Il Manchester United giocherà la Champions League la prossima stagione, ne sono quasi certo. Potrebbe persino avere una buona possibilità di raggiungere il Manchester City".

Owen ha poi analizzato il gol segnato da Matheus Cunha contro i Villans, nato da un assist illuminante di Bruno Fernandes: "È semplicemente eccezionale, è un Manchester United di altissimo livello, con ripartenze velocissime. Bryan Mbeumo attacca lo spazio, ma la visione di gioco di Fernandes è incredibile. Ezri Konsa guarda il pallone e perde il tempo dell’intervento. E poi che finalizzazione".