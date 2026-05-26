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Il Panathinaikos riparte da Jacob Neestrup: contratto biennale per il tecnico danese

Il Panathinaikos riparte da Jacob Neestrup: contratto biennale per il tecnico daneseTUTTO mercato WEB
Michele Pavese
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Michele Pavese
ieri alle 18:57Calcio estero

Pochi giorni dopo aver annunciato la separazione da Rafa Benítez, il Panathinaikos ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. La panchina dei biancoverdi è stata affidata a Jacob Neestrup, tecnico danese di 38 anni che ha firmato un contratto della durata di due stagioni.

Considerato uno degli allenatori emergenti più interessanti del calcio nordico, Neestrup arriva ad Atene dopo l'esperienza alla guida del Copenhagen, club con cui ha ottenuto risultati di grande prestigio sia a livello nazionale sia internazionale. La sua carriera da calciatore si è interrotta molto presto a causa di una serie di gravi infortuni; cresciuto proprio nel settore giovanile del Copenhagen, ha vestito anche le maglie dell'Hafnarfjörður e del Fremad, prima di appendere gli scarpini al chiodo a soli 23 anni per dedicarsi alla carriera da allenatore.

Il percorso in panchina è iniziato nel 2013 con la formazione Under 17 del Copenhagen. Dopo diversi anni nel settore giovanile, nel 2019 ha ricevuto la prima opportunità tra i professionisti alla guida del Viborg, in seconda divisione danese. Un'esperienza durata circa un anno e mezzo prima del ritorno al Copenhagen come vice allenatore di Jess Thorup. La svolta definitiva è arrivata nel settembre 2022, quando il club della capitale danese gli ha affidato la prima squadra. Da quel momento Neestrup ha costruito un percorso vincente, conquistando due campionati danesi e due Coppe nazionali nelle stagioni 2022-23 e 2024-25.

Particolarmente significativa anche la sua avventura europea. Nella Champions League 2023-24 il Copenhagen riuscì infatti a qualificarsi agli ottavi di finale superando nel girone sia il Manchester United sia il Galatasaray, chiudendo alle spalle soltanto del Bayern Monaco e attirando l'attenzione di numerosi osservatori internazionali. La sua esperienza con il Copenhagen si è conclusa lo scorso marzo e ora il tecnico danese è pronto a raccogliere la sfida del Panathinaikos, chiamato a rilanciarsi sia in campionato sia nelle competizioni europee.

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