Ufficiale Shankland sogna la vendetta sul Celtic: il capitano degli Hearts passa ai Rangers

I Rangers hanno annunciato il primo acquisto dell’estate: Lawrence Shankland. L’attaccante scozzese ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione e si unirà ufficialmente al club di Glasgow dal 15 giugno, data di apertura della finestra di mercato. Reduce da quattro stagioni con l’Heart of Midlothian, il 30enne lascia Edimburgo dopo aver realizzato 88 gol in 171 presenze, numeri che lo hanno consacrato come uno degli attaccanti più prolifici del calcio scozzese. Nelle ultime annate ha inoltre ricoperto il ruolo di capitano degli Hearts.

Cresciuto calcisticamente nel Queen’s Park, Shankland ha costruito la propria carriera passo dopo passo, passando anche per Aberdeen, Ayr United e Dundee United, dove si è messo in luce grazie a uno straordinario fiuto del gol. Nel suo percorso figura anche un’esperienza all’estero con il Beerschot, nella massima serie belga. Punto fermo della nazionale scozzese, l’attaccante farà parte della selezione guidata da Steve Clarke al Mondiale 2026 prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia Rangers.

L’emozione per il trasferimento è evidente nelle prime parole rilasciate dal giocatore: "Sono felicissimo di essere qui e di avere questa opportunità. I Rangers sono la squadra per cui tifavo da bambino ed è sempre stato un sogno indossare questa maglia. Per questo motivo volevo fortemente che l’operazione andasse a buon fine".

Shankland ha poi sottolineato le proprie ambizioni per il futuro: "Ho lavorato duramente per arrivare fino a questo punto della mia carriera. Il club vuole tornare a vincere trofei con continuità e io voglio essere protagonista di questo percorso. Sono qui per contribuire al ritorno dei Rangers ai massimi livelli". Grande soddisfazione anche da parte dell’allenatore Danny Röhl, che ha accolto con entusiasmo il nuovo centravanti: "Siamo molto felici di aver portato Lawrence ai Rangers. È un giocatore che garantisce qualità, leadership e una straordinaria etica del lavoro. I suoi numeri in Scozia parlano da soli".