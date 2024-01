Ufficiale L'Estoril Praia riscatta Koba Koindredi: il Valencia annuncia la sua cessione

Il Valencia ha annunciato di aver ceduto all'Estoril Praia il centrocampista Koba Koindredi. Il classe 2001 era già in prestito dal club spagnolo in Portogallo e ha infatti totalizzato 18 gare in stagione, di cui 4 in Allianz Cup, 11 in Liga Portugal e 3 in Taça de Portugal, senza però segnare alcun gol o fornire qualche assist. Di seguito il comunicato integrale del Valencia:

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il GD Estoril Praia per il trasferimento di Koba Leïn Koindredi. Il Club desidera ringraziare il giovane centrocampista del Fréjus (Francia) per l'impegno e la dedizione profusi sin dal suo arrivo nella stagione 2018-19. Koba ha saputo rappresentare e difendere i valori della VCF Academy nel suo cammino verso l'élite così come nelle 19 partite giocate con la prima squadra del Valencia CF dal suo debutto ufficiale nel dicembre 2020 contro il Terrassa FC nella Coppa del Re... Nella stagione 2022-23 ha giocato in prestito al Real Oviedo e la scorsa estate è andato nuovamente in prestito al GD Estoril Praia per giocare nella Primeira Liga. Dal Valencia CF ti auguriamo buona fortuna in questa nuova fase".