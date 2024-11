Ufficiale La leggenda Volkan Demirel torna ad allenare: è il nuovo tecnico del Bodrumspor

Una leggenda del calcio turco torna ad allenare in massima serie. Volkan Demirel, ex portiere storico del Fenerbahce ed ex allenatore di Fatih Karagümrük e Hatayspor, è il nuovo tecnico del Bodrumspor. Succede a İsmet Taşdemir e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027.

Ecco l'annuncio sui social: