Ladri nell'hotel dell'Ucraina a Benidorm: sottratti 1.800 euro, orologi e oggetti di valore

Un episodio deplorevole ha preceduto la semifinale playoff tra Ucraina e Svezia: la nazionale ucraina è stata derubata durante il ritiro a Benidorm, alla vigilia dalla trasferta a Valencia per la partita contro gli scandinavi. Coinvolti Trubin e Sudakov del Benfica, oltre a un membro dello staff tecnico guidato da Sergei Rebrov.

Secondo il giornalista ucraino Igor Burbas, il furto è avvenuto mentre le camere erano vuote. I ladri hanno portato via contanti, orologi e altri oggetti di valore, tra cui 1.800 euro di Alberto Bosch, assistente di Rebrov. WChe tipo di stato d’animo può avere una squadra dopo un episodio del genere?", si è chiesto Burbas, sottolineando l’impatto psicologico sull’ambiente della squadra.

L’incidente ha aggiunto ulteriore pressione su un gruppo che già vive una situazione difficile a causa della guerra. Non si sa quanto l'episodio possa aver influito, ma l’Ucraina è stata sconfitta 3-1 dalla Svezia, vedendo così svanire il sogno di partecipare al Mondiale 2026.