Tra il Mondiale e la Svezia c'è la Polonia. Potter: "Gyokeres straordinario anche da difensore"

La Svezia supera l’Ucraina 3-1 nella semifinale playoff e conquista l’accesso all’ultimo atto verso il Mondiale, dove affronterà la Polonia. Al termine della gara, il commissario tecnico Graham Potter ha esaltato la prestazione dei suoi, sottolineando lo spirito di squadra mostrato contro un avversario di alto livello: "È un enorme passo in avanti per la squadra. L’atteggiamento è stato incredibile contro un avversario di grande qualità. Abbiamo lottato tutti insieme". ha dichiarato. Tra i protagonisti, Potter ha voluto elogiare Viktor Gyökeres: "È stato straordinario. Non solo per quello che ha fatto in attacco, ma anche per il lavoro per la squadra, diventando il nostro primo difensore".

Il tecnico ex Chelsea ha evidenziato anche l’equilibrio mostrato in campo: "Siamo riusciti ad adattarci a un ambiente difficile e abbiamo trovato un ottimo bilanciamento tra fase difensiva e offensiva". Decisivo, secondo Potter, anche l’approccio alla ripresa: "Tutti erano concentrati, l’atteggiamento era quello giusto. È stato fondamentale come abbiamo iniziato il secondo tempo".

Nonostante la soddisfazione per il risultato, lo sguardo è già rivolto alla finale: "La squadra è felice e contenta di aver potuto festeggiare con i tifosi, ma sappiamo che non c’è molto da celebrare. Martedì ci aspetta una sfida durissima". Massimo rispetto per l’avversario: "La Polonia sarà un rivale molto pericoloso. Ha grande mentalità e determinazione. Dovremo pensare al nostro gioco e prepararci al meglio: sarà una sfida complicata contro una grande squadra".