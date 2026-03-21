LaLiga, Lisci supera il Girona ed è a -4 dall'Europa. Poker del Levante, cade l'Espanyol
Alessio Lisci riassapora la vittoria. Il suo Osasuna infatti centra un successo pesantissimo contro un Girona parecchio povero per occasioni create (0.22 xG), al contrario della formazione del tecnico italiano di 40 anni che ha concretizzato solamente la rete di Budimir all'80' per agguantare tre punti. E ora la squadra rossoblù si trova a -4 dall'Europa. Precisamente dal sesto posto del Celta Vigo valido per la qualificazione in Conference League.
Il Levante abbatte completamente l'Oviedo nello spareggio salvezza, finisce 4-2 l'incontro che proietta i granotes a -3 dalla zona tranquilla. Risultati che hanno preceduto invece la sconfitta incassata dall'Espanyol in casa con il Getafe (2-1).
LaLiga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe 1-2
Levante - Real Oviedo 4-2
Osasuna - Girona 1-0
Siviglia - Valencia
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Alaves
Athletic Club - Betis
Real Madrid - Atletico Madrid
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 70 punti (28 gare giocate)
2. Real Madrid 66 (28)
3. Villarreal 58 (29)
4. Atletico Madrid 57 (28)
5. Betis Siviglia 44 (28)
6. Celta Vigo 41 (28)
7. Real Sociedad 38
8. Getafe 38 (29)
9. Osasuna 37 (29)
10. Espanyol 37 (29)
11. Athletic Bilbao 35 (28)
12. Girona 34 (29)
13. Rayo Vallecano 32 (28)
14. Valencia 32 (28)
15. Siviglia 31 (28)
16. Elche 29 (29)
17. Alaves 28 (28)
18. Maiorca 28 (29)
19. Levante 26 (29)
20. Oviedo 21 (29)