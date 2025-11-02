LaLiga, seconda vittoria consecutiva per il Celta Vigo. Levante in 10 dal 29'
Secondo successo consecutivo per il Celta Vigo che espugna il campo del Levante. 1-2. Va tutto storto ai padroni di casa, in 10 dal 29' per l'espulsione di Vencedor e che al 37' sullo 0-0 ha fallito un rigore con Etta Eyong. Decisivo per i galiziani il gol di Miguel Roman al 91'. Partita sbloccata al 40' da Mingueza e che il Levante aveva pareggiato con Arriaga al 66'.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo ore 14
Alavés - Espanyol ore 16.15
Barcellona - Elche ore 18.30
Betis - Maiorca ore 21
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Villarreal 23
3. Barcellona 22
4. Atlético Madrid 22
5. Espanyol 18
6. Getafe 17
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14
9. Elche 14
10. Athletic 14
11. Siviglia 13
12. Celta Vigo 13
13. Alavés 12
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 10
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7
20. Girona 7
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)