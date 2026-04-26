LaLiga, il Villarreal si libera del Celta Vigo 2-1: posto in Champions quasi ipotecato
Il Villarreal centra un altro successo fondamentale e blinda il 3° posto con 65 punti. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai quasi ipotecata, almeno virtualmente. Merito del rigore di Moreno trasformato a due minuti dall'inizio e dal raddoppio di Pepe al 29', con il rigore di Borja Iglesias inutile nella ripresa.
Il Celta Vigo, al contrario, incassa la 5a sconfitta consecutiva, serie che include anche l'eliminazione dall'Europa League. In campionato gli uomini di Giraldez restano al 7° posto con 44 punti, ancora in corsa per un piazzamento nelle coppe europee tuttavia.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad 3-3
Real Oviedo - Elche 1-2
Osasuna - Siviglia 2-1
Villarreal - Celta Vigo 2-1
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
1. Barcellona 85
2. Real Madrid 74
3. Villarreal 65
4. Atlético Madrid 60
5. Betis 50
6. Getafe 44
7. Celta Vigo 44
8. Real Sociedad 43
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Rayo Vallecano 39
12. Valencia 39
13. Elche 38
14. Espanyol 38*
15. Girona 38
16. Alavés 36
17. Maiorca 35
18. Siviglia 34
19. Levante 32*
20. Oviedo 28
*una gara in meno
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