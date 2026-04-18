Lametentele di Slot post PSG? Moyes: "Ad Anfield sempre decisioni pro Liverpool"

Si scalda la vigilia di Everton-Liverpool, derby del Merseyside in programma domani pomeriggio all'Hill Dickinson Stadium. Ad accendere la miccia è David Moyes, allenatore dei Toffees, dopo aver sentito le lamentele del collega dei Reds Arne Slot riguardo all'arbitraggio del match di Champions League contro il PSG andato in scena in settimana ad Anfield.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico scozzese: "Ha fatto un lavoro brillante e devo dire che è davvero un ottimo allenatore, lo dico da un punto di vista neutrale. Ma non sono sicuro che mi dica che ad Anfield vengono prese decisioni sbagliate: se chiedete a qualsiasi allenatore di Premier League nella storia del calcio, vi dirà che se c'è un club che ottiene sempre le decisioni a suo favore, quello è il Liverpool Football Club".

"Quindi - prosegue Moyes -, se al momento riscontrano qualche aspetto negativo, beh, noi abbiamo dovuto sopportarlo per anni, ogni volta che siamo andati lì. Ma come allenatore, penso che sia un allenatore di prim'ordine. Credo che anche i tifosi del Liverpool sarebbero d'accordo, se fossero onesti! Ci sono pochissime decisioni arbitrali che vanno contro il Liverpool ad Anfield. Davvero poche".