L'Everton festeggia un anno della gestione Friedkin. Moyes: "Solo grazie per averci salvato"

Oggi a Liverpool si festeggia il primo anniversario dall'avvento della famiglia Friedkin all'Everton. In merito si è espresso il tecnico dei Toffees, David Moyes. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"Dobbiamo ringraziarli per essere entrati e aver salvato il club, davvero, in molti modi, e per essere stati quelli che hanno investito i soldi lì.

"Spero che non siano rimasti delusi dalla società calcistica. Spero che siano stati così entusiasti del progetto, della società, del sostegno. Ovviamente, del nuovo stadio, perché abbiamo bisogno che ci aiutino davvero, noi tutti dell'Everton, a tornare dove vogliamo essere e come vogliamo andare avanti.

"Ma devo dire che sono rimasto profondamente colpito dal modo in cui hanno gestito la loro attività. Non credo, e non mi aspettavo che venissero a dire: 'Ecco un sacco di soldi, ecco, fatene quello che volete'. Perché sono un'azienda e vogliono che tutto venga fatto correttamente.

"Al momento stanno portando avanti i loro affari in silenzio, ma professionalmente".