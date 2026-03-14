Arsenal, troppi calci piazzati. Moyes insorge: "La fate sembrare una colpa solo perché sono bravi"

L'allenatore dell'Everton, David Moyes, ha preso le difese del suo omologo all'Arsenal, Mikel Arteta. Una posizione netta contro le critiche ricevute per lo stile di gioco espresso dai suoi Gunners, attualmente al primo posto in Premier League - a 7 punti di vantaggio dal City di Guardiola - e con il primato nella League Phase di Champions League.

Troppa dipendenza dai calci piazzati e mancanza di calcio spettacolare, a detta di molti detrattori del tecnico spagnolo. Moyes, che invece allenò Arteta da giocatore nel suo primo ciclo all'Everton, si oppone: "Cosa c'è che non va in quello che dite? La fate sembrare una colpa solo perché sono bravi nei calci piazzati", ha dichiarato Moyes ai microfoni di Sky Sports UK. "Sono una squadra forte fisicamente e non vedo alcun problema in tutto questo: fa parte del gioco. Esiste questa convinzione diffusa secondo cui tutti debbano per forza praticare il 'bel gioco' e tutto debba essere perfetto. Beh, se lo facessimo tutti, sarebbe noioso".

Moyes ha poi concluso: "Abbiamo dei manager incredibili in questo Paese, e Mikel è uno di loro. Sono arrivati qui e ci hanno mostrato di cosa sono capaci", l'elogio profuso per l'allenatore dell'Arsenal. "Magari non tutti riescono a mantenere certi livelli nel tempo, ma Mikel è stato in grado di far evolvere la sua squadra e portarla allo step successivo". E di questo bisogna darne atto allo spagnolo, reduce da tre stagioni di fila alle spalle solamente del Manchester City e del Liverpool. Ma quest'anno si gioca ampie possibilità di alzare il tanto atteso titolo di Premier League.