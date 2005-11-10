Cremonese, dopo cinque anni termina il rapporto con il ds Giacchetta. La nota del club
L'esperienza del direttore sportivo Giacchetta alla Cremonese si interrompe dopo cinque anni in cui sono state conquistate due promozioni in Serie A di cui una storica (dopo 26 anni d'astinenza). Lo comunica il club grigiorosso con una nota ufficiale sui propri canali:
"Dopo cinque stagioni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale tra U.S. Cremonese e il direttore sportivo Simone Giacchetta.
Sotto la sua direzione, iniziata nell’estate del 2021, la Cremonese ha subito fatto ritorno ai massimi livelli del calcio italiano conquistando la promozione diretta in Serie A (la prima dopo oltre 26 anni di assenza); promozione poi ripetuta nella stagione 2024/25 grazie alla vittoria ottenuta nella finale dei playoff.
Nel corso dello stesso quinquennio i grigiorossi hanno tagliato un altro prestigioso traguardo, raggiungendo per la seconda volta nella loro storia le semifinali di Coppa Italia nel 2022/23. Un percorso rilevante, che ha saputo valorizzare in diversi momenti il processo di crescita intrapreso dal club grigiorosso.
Proprietà e società desiderano ringraziare il direttore Giacchetta per la professionalità e la dedizione mostrate in questi anni, augurando il meglio per le prossime sfide professionali".