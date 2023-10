Leao: "Mi piacerebbe essere capitano del Portogallo. Non sono titolare? Non mi rende triste"

Rafael Leão ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni del Portogallo, che affronterà Slovacchia e Bosnia.

Una volta hai indossato la fascia di capitano del Milan. Ti piacerebbe diventare capitano della Nazionale?

"Sì, certo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa...".

Cosa può fare il Portogallo al prossimo Europeo?

"Non possiamo già pensare al futuro. Se vinciamo la partita di venerdì allora sì, possiamo cominciare a farlo. Per ora siamo concentrati sulla partita di venerdì".

Visto quello che hai fatto al Milan, senti di dover essere titolare?

"Come dico sempre sono molto felice di essere qui, ho la fiducia del mio allenatore ed è lui che decide. Io do sempre il massimo. Se non sono titolare non è una cosa che mi rende triste, perché abbiamo una vasta gamma di giocatori di qualità".

Le qualificazioni sono sembrate semplici. Qual è il segreto?

"Non credo che sia stato facile o semplice. Stiamo capendo bene ciò che il nostro allenatore vuole che mettiamo in pratica. I giocatori stanno dando una buona risposta in ogni partita e penso che questo sia stato un fattore importante".