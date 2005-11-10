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Rennes, preso l'attaccante Mayenda: arriva dal Sunderland ed è costato ben 25 milioni

Rennes, preso l'attaccante Mayenda: arriva dal Sunderland ed è costato ben 25 milioni TUTTOmercatoWEB
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:42Calcio estero

Il Rennes ha ufficializzato l'acquisto di Eliezer Mayenda. L'attaccante spagnolo classe 2005 arriva dal Sunderland per un'operazione da circa 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Cresciuto nel settore giovanile del Sochaux e protagonista nelle nazionali giovanili della Spagna, Mayenda ha firmato un contratto che lo legherà al club francese fino al 2031.

Nel comunicato ufficiale, il Rennes ha presentato così il nuovo centravanti: "Eliezer Mayenda, promettente attaccante di 21 anni formatosi al Sochaux prima di mettersi in mostra nel calcio inglese, si unisce allo Stade Rennais. L'internazionale spagnolo Under 21, soprannominato 'Big Man', ha firmato fino al 2031 con il club della capitale bretone".

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