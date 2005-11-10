Ghana, CT per 5 partite e poi lascia: Carlos Queiroz si dimette dopo i Mondiali
È già giunta al capolinea la collaborazione tra Carlos Queiroz e la Federazione calcistica del Ghana. Il tecnico portoghese ha ufficialmente lasciato l'incarico - con effetto immediato - di commissario tecnico delle Black Stars, una decisione che pone fine anzitempo alla sua missione alla guida della nazionale. Era arrivato sulla panchina della Nazionale africana solamente lo scorso aprile, disputando così 5 partite prima di levare le tende in seguito all'uscita dal Mondiale ai sedicesimi contro la Colombia.
L'avventura dell'esperto allenatore è durata alla fine soltanto pochissimi giorni. Arrivato con l'obiettivo di ridare slancio al Ghana proprio a ridosso della Coppa del Mondo 2026, Queiroz se ne va molto prima del previsto, lasciando ai vertici del calcio delle Black Stars il compito di trovare rapidamente un nuovo ct per i prossimi impegni.
Questo addio a sorpresa apre una nuova fase di incertezza per il Ghana, che si troverà costretto a ristrutturare lo staff tecnico d'urgenza. La federazione dovrebbe comunicare a breve i dettagli di questo divorzio e l'identità dell'allenatore che assumerà la guida ad interim o che prenderà definitivamente le redini della panchina.