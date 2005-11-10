Ufficiale Leicester, via alla nuova era: Russell Martin nuovo allenatore delle Foxes

Dieci anni dopo il trionfo in Premier con Ranieri, il Leicester è precipitato fino alla League One, la terza divisione inglese. Ore le Foxes vogliono ripartire per tornare nel calcio che conta e il primo passo è stato fatto: il club inglese infatti ha annunciato che il nuovo tecnico sarà Russel Martin.

Nel corso della sua carriera in panchina ha guidato Milton Keynes Dons, Swansea City, Southampton e Rangers, superando quota 250 partite da allenatore.

"Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i giocatori e lo staff. Questo è un club con una grande storia, un forte sostegno da parte dei tifosi e aspettative elevate. Non vedo l'ora di conoscere meglio il club, la città e i suoi sostenitori.

La mia attenzione è rivolta fin da subito alla squadra: voglio costruire rapporti solidi, stabilire standard chiari e creare prestazioni nelle quali i tifosi del Leicester City possano identificarsi ed essere orgogliosi."