Lens-PSG rinviata, la LFP si difende: "Conserviamo il 5° posto del ranking". Ma è polemica

Scoppia la polemica in Francia dopo la decisione della Ligue de Football Professionnel di rinviare la sfida tra Lens e Paris Saint-Germain, inizialmente in programma l’11 aprile. Il match, considerato da molti una vera e propria finale per il titolo (le due squadre sono divise da un punto in classifica, anche se il PSG ha una gara da recuperare), è stato posticipato al 13 maggio su richiesta dei campioni d'Europa in carica, che vogliono preparare al meglio il doppio confronto di quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, previsto per l’8 e il 14 aprile.

La scelta, approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione della LFP, ha però acceso le proteste. Il Lens, infatti, non ha mai nascosto la propria contrarietà e nelle prossime ore si attende un nuovo comunicato ufficiale del club. Già due giorni fa, la società Sang et Or aveva espresso forte preoccupazione per una decisione che, a suo avviso, rischia di relegare la Ligue 1 a competizione secondaria rispetto agli impegni europei.

Nel comunicato, la LFP ha motivato la decisione sottolineando la volontà di favorire i club francesi nelle coppe europee e difendere il ranking UEFA, fondamentale per mantenere quattro posti in Champions League. Questo il testo: "Su richiesta del Paris Saint-Germain e dello Strasburgo, al fine di preparare al meglio i rispettivi quarti di finale di Champions League e Conference League, il Consiglio di Amministrazione della Ligue de Football Professionnel ha deciso all’unanimità, escludendo i club direttamente interessati, di rinviare le gare Lens-Paris Saint-Germain e Brest-Strasburgo, valide per la 29ª giornata di Ligue 1, a mercoledì 13 maggio. Questa scelta rientra nella strategia del Consiglio volta a permettere alla Francia di conservare il quinto posto nel ranking UEFA, posizione che garantisce quattro posti nella prossima Champions League. Inoltre, è stata avanzata una proposta al Lens per modificare il proprio calendario, anticipando la sfida contro il Nantes (33ª giornata) a venerdì 8 maggio, nel caso in cui il Paris Saint-Germain dovesse qualificarsi per le semifinali di Champions League", si legge nella nota ufficiale.

Una linea strategica chiara, dunque, ma che alimenta il dibattito sull’equità del campionato e sul peso crescente di alcuni club nelle decisioni istituzionali del calcio francese.