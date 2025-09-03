Ufficiale Leo Sena lascia l'Australia. L'ex Spezia "tornerà in Brasile dalla compagna"

Il Sydney FC e Leo Sena hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale dell’ultimo anno di contratto. Il centrocampista 29enne lascerà immediatamente il club per motivi familiari e nei prossimi giorni farà ritorno in Brasile per ricongiungersi con la propria compagna.

Arrivato a Sydney nel luglio 2024, Sena ha disputato una stagione in maglia Sky Blue, collezionando 31 presenze complessive e realizzando un gol: "Vorrei ringraziare il Sydney FC, i miei compagni, lo staff e soprattutto i tifosi per avermi fatto sentire a casa durante la mia esperienza in Australia", ha dichiarato Sena. "È stato incredibile giocare per un club così importante e auguro il meglio a tutti per il futuro".

Anche l’allenatore Ufuk Talay ha voluto esprimere gratitudine per il contributo del brasiliano: "Apprezziamo molto il ruolo che ha avuto all’interno della squadra la scorsa stagione. Ora prosegue il suo percorso con la nostra riconoscenza e gli auguriamo il meglio per i prossimi passi della sua carriera". Con la partenza di Sena, il Sydney FC saluta un elemento di esperienza internazionale, protagonista di un solo anno in Australia ma capace di lasciare il segno dentro e fuori dal campo.