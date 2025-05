Ufficiale Lione, Fonseca annuncia l'addio di Lacazette: "Sabato sarà la sua ultima partita con noi"

Nell'ultima conferenza stampa stagionale di Paulo Fonseca è arrivata una notizia che rattristerà sicuramente i tifosi del Lione: "Ho parlato con Lacazette oggi. È vero, questa sarà la sua ultima partita con noi. Sarà un ulteriore stimolo per la squadra. Ha fatto cose magnifiche per questo club. È un grande professionista, mi è piaciuto molto lavorare con lui. Dobbiamo giocare una grande partita per lui, merita di fare una bella figura".

Anche Rayan Cherki, suo compagno di squadra e amico, è della stessa opinione: "Mi ha sempre difeso. Ho sempre cercato di dare il meglio di me e l'ho fatto per lui. Grazie fratello mio per quello che hai fatto per il club e per me. Sei la più grande leggenda dell'OL. Spero che ti sia divertito a giocare al mio fianco, a me è piaciuto tantissimo giocare con te". Lacazette, dunque, sabato sera vivrà il suo ultimo ballo con l'OL contro l'Angers. Prima, durante e dopo l'incontro verranno resi diversi omaggi all'attaccante.

Tornando a Fonseca, il portoghese ha parlato anche del suo futuro: "Non sarò qui per cinque mesi. Ho un contratto di oltre due anni e voglio continuare a costruire le condizioni necessarie per realizzare il nostro obiettivo. Stiamo già lavorando alla prossima stagione. Sono molto ottimista. Ho grande fiducia nel nostro presidente e nel nostro direttore. Sono fiducioso per il futuro".