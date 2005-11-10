Ufficiale Al Liverpool altri 5 anni, Dominik Szoboszlai firma il rinnovo di contratto

Il centrocampista ungherese si lega ai Reds anche nel nuovo corso targato Andoni Iraola e promette la vittoria di trofei importanti

Dominik Szoboszlai ha firmato il rinnovo del contratto con il Liverpool: il centrocampista ungherese ha prolungato il proprio rapporto con i Reds ed ora è legato al club per i prossimi 5 anni.

Il comunicato sul rinnovo di Szoboszlai

Di seguito il comunicato del Liverpool sul rinnovo di Szoboszlai: "Dominik Szoboszlai ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Liverpool FC. Il nazionale ungherese ha messo la firma per estendere il suo accordo ai Reds prima dell'inizio della stagione 2026-27. La prossima stagione sarà la quarta di Szoboszlai con il club dal suo arrivo dall'RB Lipsia durante l'estate del 2023".

Le parole di Szoboszlai

Le parole di Szoboszlai: "È forse il mio giorno più importante", ha detto il numero 8 a Liverpoolfc.com. "Ce ne sono un paio davanti - probabilmente quando ho firmato per il Liverpool il primo e quando ho avuto il mio figlio, ovviamente. Ma nella mia carriera calcistica, posso dire che questo è tra i primi tre. Sono molto felice. Non vedo l'ora di vincere ancora e ancora e ancora. Sono solo felice di essere qui, come ho detto molte volte". Ad oggi, Szoboszlai ha fatto 147 presenze per il Liverpool in tutte le competizioni, segnando 28 volte. "C'è sempre dell'altro che sta per arrivare. Non sono mai soddisfatto. Sono felice con me stesso, ma penso di poter fare ancora meglio. Penso che sia per questo che sono seduto qui, perché questo mi ha spinto fin da quando ero bambino: che non è mai stato abbastanza. E sto pensando la stessa cosa ora. Voglio dare l'esempio. Voglio essere un esempio anche per tutti, il più possibile. Quando ho firmato, ho detto che voglio vincere tutto. Anche questo non è cambiato per un attimo. È rimasto lo stesso: voglio vincere tutto ciò che è possibile in questo paese, diciamo anche la Champions League. Sono pronto per questo".