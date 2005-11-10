Ufficiale Potenza, rinforzo dal Pescara: preso in prestito il classe 2005 Giannini

Il Potenza ufficializza l'arrivo in prestito di Davide Giannini dal Pescara per la stagione 2026/27.

Nuovo innesto per il Potenza in vista della prossima stagione. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Pescara di Davide Giannini, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del club abruzzese.

Potenza, ufficiale l'arrivo di Davide Giannini in prestito

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Pescara Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’05 Davide Giannini.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Giannini ha trascorso la stagione 2024/25 al Pineto. Rientrato in biancazzurro, nella stagione 2025/26 ha collezionato quattro presenze complessive tra campionato di Serie B e Coppa Italia. Nell’ultima stagione è tornato al Pineto, sempre con la formula del prestito, dove, agli ordini di mister Tisci, ha totalizzato 11 presenze.

La società è lieta di formulare un caloroso benvenuto a Davide all’interno della famiglia rossoblù.