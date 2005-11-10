Liverpool-Manchester City, le formazioni ufficiali: Donnarumma & co in campo dopo il caos
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Daniele Najjar
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Oggi alle 17:11Calcio estero
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11.10.2026 17:11Calcio estero
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C'è ancora il Liverpool nella lotta per vincere la Premier League? Alle 17.30 l'appuntamento che può rispondere a questa domanda. Con il Manchester City che, dall'altra parte, scenderà in campo per la prima volta dopo essere stato dichiarato colpevole dalla Premier League per 114 irregolarità contestate. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida.
Le formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City:
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Barcola, Wirtz, Munoz; Koumas. Allenatore: Andoni Iraola.
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca.
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