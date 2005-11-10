Premier League, pari e patta nel derby: tra Everton e Liverpool succede tutto nel primo tempo
Pierpaolo Matrone
Il derby del Merseyside non ha un vincitore. Il Liverpool non va oltre l'1-1 sul campo dell'Everton, interrompendo così una striscia di tre successi consecutivi tra tutte le competizioni. Un risultato che lascia qualche rimpianto ai Reds, protagonisti di un buon momento di forma anche grazie alla rinascita di Florian Wirtz. La formazione di Anfield resta al quarto posto in classifica e rischia di perdere ulteriore terreno dall'Arsenal capolista, impegnato contro il Manchester City.
Szoboszlai sblocca il derby, Frimpong regala il pareggio all'Everton
La partita si mette subito in discesa per il Liverpool, che dopo appena cinque minuti trova la rete del vantaggio con Dominik Szoboszlai, splendidamente servito da Florian Wirtz. La gioia degli ospiti dura però soltanto venti minuti: al 25', infatti, uno sfortunato autogol di Jeremie Frimpong, preferito a Ronald Araujo nell'undici titolare, permette all'Everton di ristabilire la parità.
L'Everton sfiora il colpaccio nel finale
Nella ripresa il confronto si fa sempre più combattuto, con entrambe le squadre alla ricerca del gol vittoria. Il Liverpool prova a sfruttare gli spazi in contropiede, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo. Spinti dal proprio pubblico, i Toffees si rendono pericolosi fino all'ultimo minuto, sfiorando addirittura la rete del sorpasso al 90'. Il risultato, tuttavia, non cambia più: un punto a testa nel derby del Merseyside.