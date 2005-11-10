Premier League, parità nel Merseyside Derby: fra Everton e Liverpool finisce 1-1
Tommaso Maschio
Il Merseyside Derby che apriva la domenica di Premier League si è concluso sull’1-1 che porta la firma di due giocatori del Liverpool. Dopo solo 5 minuti infatti Szoboszlai ha portato avanti i Reds che però si sono visti raggiungere al 25° dall’Everton grazie a una sfortunata autorete di Frimpong. Con questo risultati la squadra di Iraola sale a quota 22 agganciando momentaneamente Manchester City e Brighton, mentre quella di Moyes sale a 17 punti superando il Chelsea.
Venerdì 27 novembre
Nottingham Forest - Chelsea 3-2
Sabato 28 novembre
Leeds - Coventry 3-0
Manchester United - Brentford 0-4
Ipswich Town - Aston Villa 2-2
Domenica 29 novembre
Everton – Liverpool 1-1
Brighton - Newcastle
Crystal Palace - Hull
Fulham - Bournemouth
Sunderland - Tottenham
Arsenal - Manchester City
CLASSIFICA
1. Arsenal 28
2. Brighton 22
3. Manchester City 22
4. Liverpool 22*
5. Brentford 20*
6. Leeds 20*
7. Bournemouth 18
8. Everton 17*
9. Chelsea 16*
10. Tottenham 15
11. Aston Villa 15*
12. Hull 14
13. Newcastle 13
14. Nottingham Forest 12*
15. Coventry 12*
16. Ipswich 12*
17. Fulham 11
18. Sunderland 9
19. Manchester United 8*
20. Crystal Palace 7
* una gara in più