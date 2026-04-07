Luis Enrique: "Firmerei per ripetere PSG-Liverpool dell'anno scorso, ma con altro risultato"

"Non è importante chi sia il favorito perché in questo tipo di partite è impossibile averne uno. Non credo che lo siamo noi. L'anno scorso tutti dicevano che fosse il Liverpool e invece si è qualificato il PSG". Non dimentica cosa è successo la scorsa stagione Luis Enrique, allenatore del Paris campione di Champions League in carica, ritrovatosi sull'orlo dell'eliminazione salvo poi affrontare un cammino impressionante e salire sul tetto d'Europa ai danni dell'Inter in finale.

Di differenze, tuttavia, ce ne sono a distanza di 12 mesi. "È un anno diverso. Voglio la stessa identità di squadra: cercare di esprimere un buon calcio e godersi la competizione". Il 5 marzo dell'anno scorso il Liverpool riuscì a sbancare il Parco dei Principi nell'andata degli ottavi di finale, gara che il tecnico del PSG ricorda come fosse ieri: "È stata una partita di altissimo livello. Firmerei per ripetere la stessa prestazione, ma non per lo stesso risultato (ko 1-0, ndr). Dobbiamo approfittare del fatto di giocare al Parco dei Principi, con un'atmosfera incredibile. Per noi è molto positivo giocare in casa".

Luis Enrique ha poi fornito aggiornamenti sulle condizioni di Fabian Ruiz, fuori dal 20 gennaio: "Dobbiamo aspettare il giocatore, non c'è alcun problema. Cerchiamo di riavere i calciatori a disposizione il prima possibile, continuiamo a dare loro fiducia. Fabian non si è ancora allenato con il gruppo; ha fatto molti progressi e siamo contenti perché sembra sulla strada giusta, ma gli manca ancora qualcosina". Dunque, l'ex centrocampista del Napoli salterà il Liverpool domani.