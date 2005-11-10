La lunga astinenza di Julian Alvarez: quasi 6 mesi senza gol ma Simeone lo difende

C’è stato un tempo in cui ogni pallone toccato da Julian Alvarez sembrava poter trasformarsi in un’occasione da gol. Oggi, invece, l’attaccante argentino sta vivendo uno dei periodi più difficili dal suo arrivo all’Atl3tico Madrid, con una lunga astinenza realizzativa che inizia a pesare.

L’ultimo centro della “Araña” con la maglia rojiblanca risale infatti al 29 aprile scorso, quando trasformò un calcio di rigore nella semifinale di andata di Champions League contro l’Arsenal, firmando il definitivo 1-1. Poco più di una settimana prima era andato a segno anche nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad, in una sfida poi persa ai rigori. Ancora più lunga la siccità in campionato: in Liga, Alvarez non trova la rete dal 28 febbraio, giorno del gol contro il Real Oviedo. Da allora nessuna esultanza con la classica celebrazione da Spider-Man.

Il digiuno non riguarda però la Nazionale. Lo scorso 3 ottobre, infatti, l’argentino è tornato al gol con l’Albiceleste nella goleada per 7-0 contro il Burkina Faso. A Madrid la fiducia resta intatta. Diego Simeone continua a difendere il suo attaccante: "Al di là della sua concretezza, è un giocatore di squadra che sa associarsi bene e ha molte più qualità". Il Cholo ha poi aggiunto: "Ha fatto bene contro l’Alavés. Speriamo possa continuare a crescere per arrivare dove tutti vogliamo vederlo".