Atletico-Barcellona, Julian Alvarez bocciato: scambio curioso tra Simeone e un assistente

Julian Alvarez è tornato bruscamente alla casella di partenza, fallendo la chance di redimersi contro il Barcellona e allontanando la riconciliazione con la tifoseria colchonera. L'attaccante argentino nello scontro diretto della Liga ha sciupato due clamorose palle gol - evidenziando una palese involuzione e una preoccupante mancanza di fiducia - scatenando nuovamente la furia e i fischi del Metropolitano. Nonostante la prestazione negativa e la contestazione crescente della curva, Diego Pablo Simeone ha deciso di blindarlo sul terreno di gioco per proteggerlo ed evitargli una contestazione ancora più dura al momento della sostituzione.

Questione di scelte

La mossa del tecnico argentino, tuttavia, ha finito per sbilanciare l'Atletico, che dopo un ottimo primo tempo si è sciolto nella ripresa complice anche i cambi azzeccati da Flick e perdere per 2-1. Senza Barrios, Koke, Baena e Kang-in Lee, i colchoneros hanno perso i piedi migliori, consegnando la partita agli ospiti e scatenando l'indignazione generale per la gestione della squadra.

Interdetto

La protezione cieca del Cholo nei confronti della sua punta argentina è emersa in tutta la sua forza anche nelle immagini catturate da 'El Día Después' di 'Movistar Plus+', dove si vede l'assistente Gabi chiedere stupito "Julian resta?", ricevendo la secca risposta del mister: "Julian non esce". Un episodio che secondo le ricostruzioni dei media spagnoli fotograferebbe la ferma volontà di Simeone di difendere pubblicamente il giocatore. "Gli vogliamo molto bene, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno del miglior Julian e lavoreremo con lui", ha ribadito in conferenza stampa.