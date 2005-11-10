Sembrava un rapporto destinato a finire nel peggiore dei modi, quello tra Julian Alvarez e l'Atletico Madrid. Dopo il desiderio espresso in estate di trasferirsi al Barcellona, l'attaccante argentino è rimasto a nella capitale in un clima tutt'altro che sereno, tra dubbi sul futuro, tensioni e qualche contestazione da parte dei tifosi. Anche il rendimento iniziale non aveva aiutato: appena due gol nelle prime tredici partite avevano alimentato le critiche, soprattutto dopo gli errori contro il Barcellona nella sconfitta per 2-1. Nelle ultime settimane, però, il campione del mondo ha cambiato passo e sta ritrovando il ruolo centrale nelle idee di Diego Simeone.

Più coinvolto nel gioco, meno dipendente dal gol

Il cambio di marcia è evidente nei numeri: nelle ultime nove presenze tra club e nazionale Alvarez è stato coinvolto in nove reti, con cinque gol e quattro assist. La sosta internazionale gli ha restituito fiducia, grazie alla rete contro l'Uruguay e alla doppietta realizzata contro il Costa Rica, prima della conferma arrivata con due assist nella vittoria dell'Atlético sul Getafe. A colpire non è soltanto la produzione offensiva, ma soprattutto il modo in cui l'argentino partecipa alla manovra. Più mobile, preciso e presente tra le linee, Alvarez riesce a incidere anche senza trovare direttamente la via della rete. Contro il Getafe ha creato quattro occasioni, il dato migliore della gara, completando 19 passaggi nella metà campo avversaria.

Il nuovo capitolo con Simeone

La sua evoluzione passa anche da una maggiore integrazione nel progetto. I movimenti in profondità e gli abbassamenti favoriscono gli inserimenti di giocatori come Alex Baena, Pablo Barrios e Kang-in Lee, rendendolo un elemento prezioso nell'attacco dell'Atletico. L'argentino è stato coinvolto direttamente in sei delle ultime nove reti segnate dai Colchoneros in tutte le competizioni. Anche fuori dal campo qualcosa sembra essere cambiato: dopo le tensioni estive legate al mancato trasferimento, avrebbe deciso di interrompere il rapporto con il suo agente Fernando Hidalgo, valutando un nuovo percorso professionale. Inoltre, nonostante le voci di mercato, non ci sarebbero segnali di una partenza già a gennaio.

Resta però un ultimo passo per riconquistare completamente il pubblico del Metropolitano: tornare a segnare con continuità. E magari essere decisivo il 2 dicembre al Camp Nou, per dimostrare che l'Atletico può lottare per il titolo insieme alle due superpotenze del calcio spagnolo.