Il Paris Saint-Germain è al lavoro per valutare le possibili soluzioni in vista dei prossimi mesi. Le assenze di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia hanno spinto la dirigenza francese a riflettere sull’opportunità di intervenire sul mercato, con diversi esterni offensivi finiti sotto osservazione.

Nusa convince Luis Campos e Luis Enrique

Tra i profili maggiormente apprezzati dal PSG c’è Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia già seguito da diversi top club europei, Arsenal e Liverpool su tutti. La sua capacità di attaccare lo spazio, la forza nel dribbling e la personalità mostrata in Bundesliga e con la nazionale lo rendono un giocatore considerato adatto alle esigenze della squadra di Luis Enrique. Il Paris Saint-Germain potrebbe inserirsi nella corsa per un giocatore dal potenziale elevato: il club tedesco che chiede circa 80 milioni di euro.

Da Abde a Luis Diaz, fino a Nico Williams e Alvarez: tanti nomi sul tavolo

Il PSG non valuta però soltanto Nusa. Tra le alternative monitorate dalla dirigenza ci sono Abde, il cui valore della clausola si aggira sui 60 milioni di euro, oltre a Gianluca Prestianni del Benfica, Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen, Luis Diaz ed Estevao.

Restano sullo sfondo anche nomi di grande peso come Nico Williams e Julian Alvarez. Il club parigino è consapevole della situazione, ma Luis Enrique non vuole agire con fretta: la sua strategia dal 2023 è stata quella di puntare su pochi acquisti mirati senza spese eccessive.