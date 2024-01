Ufficiale Luton, i neopromossi completano un acquisto. Ma Holmes arriverà solo a giugno

vedi letture

Ufficiale un acquisto operato dal Luton Town, neopromosso in Premier League e allo stato attuale delle cose al 18° posto della classifica, una piazza sotto l'ultima che garantirebbe la permanenza nella massima serie. Acquistato a titolo definitivo dal Reading, società che milita in League One (terza divisione del calcio inglese) il difensore centrale Thomas Richard Holmes, noto semplicemente come Tom Holmes (23 anni).

Il classe 2000, però, non approderà nel suo nuovo club prima dell'estate. Terminerà infatti la stagione sempre nel Reading, visto che dopo l'acquisto è stato contestualmente girato in prestito ai Royals fino al prossimo 31 maggio. Quindi farà ritorno al Luton, nelle sue speranze ancora in Premier League.

Non rivelata la cifra del trasferimento a titolo definitivo dal Reading al Luton, il giocatore ha rilasciato qualche rapida dichiarazione ai canali del club: "Ero nei radar del Luton da un po', è bello che alla fine mi abbiano preso. Ho parlato con l'allenatore, sono entusiasta di poterci lavorare insieme. Ora il mio obiettivo è tornare qui a fine stagione e ripartire per provare a impressionare".