Novità sul futuro di Gotze: firmerà il rinnovo con l'Eintracht Francoforte a giorni
Alla fine ogni pericolo dovrebbe essere stato superato. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sports DE, Mario Gotze - in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno - rinnoverà il suo accordo in scadenza con l'Eintracht Francoforte.
Il centrocampista tedesco di 33 anni, ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund, è finito tagliato fuori dalla rosa dall'allenatore Albert Riera e non per problemi fisici. In due partite di fila (St.Pauli e Heidenheim), infatti, il campione del Mondo 2014 è rimasto incatenato in panchina mentre nel derby contro il Magonza non è stato nemmeno convocato.
Un'esclusione che avrebbe lasciato di stucco Gotze, per questo c'erano dei dubbi circa la sua permanenza e la volontà da parte sua di attivare l'opzione di rinnovo presente nel suo contratto. Alla fine, secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, l'ex BVB firmerà un prolungamento fino al 2027: l'autografo nero su bianco e l'annuncio ufficiale sono attesi nei prossimi giorni.
Gotze ha deciso per il rinnovo perché si identifica al 100% con l'Eintracht e con i tifosi a Francoforte, e continua a perseguire obiettivi chiari con la squadra. Mentre il direttore sportivo Markus Krosche ha spinto in modo decisivo per il prolungamento.
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