Gotze in scadenza, lascia il Francoforte? Il DS svela: "Ne parleremo insieme in inverno"

La prossima estate scadrà il contratto di Mario Gotze con l’Eintracht Francoforte. E il futuro del campione del centrocampista tedesco di 33 anni potrebbe già decidersi durante la finestra di trasferimenti invernale. "Abbiamo parlato con Mario e concordato di sederci insieme al tavolo in inverno", ha dichiarato il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Markus Krosche, a Sky Sports DE. "All’inizio o a metà settembre ci siamo incontrati e abbiamo detto che avremmo giocato il girone d’andata, poi ci saremmo seduti con calma per parlarne. Non c’è alcuna fretta da entrambe le parti".

Götze gioca per l’Eintracht dal 2022, ma nella stagione in corso ha collezionato finora soltanto 413 minuti ufficiali complessivi. Nel pareggio per 0-0 di martedì in Champions League contro il Napoli, tuttavia, il 33enne è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. "È un giocatore molto esperto e molto importante per la nostra squadra, che ha dimostrato ancora una volta di poterci aiutare con la sua qualità calcistica. Per questo motivo è ovviamente anche un fattore importante, soprattutto negli ultimi anni, e ha avuto una grande parte nel nostro successo", spiega il dirigente delle Aquile tedesche.

Quanto alla possibilità di prolungare il matrimonio con l'ex Borussia Dortmund: "Credo che Mario si senta bene a Francoforte", ha detto Krösche. "Nessuno di noi è sotto pressione. Siamo felici di averlo con noi, tutto il resto si chiarirà a tempo debito".